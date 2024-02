Người Hà Nội quan tâm đất nền, người TPHCM thờ ơ?

Báo cáo nghiên cứu thị trường bất động sản tháng 1 vừa qua của PropertyGuru Việt Nam cho thấy, thời điểm giáp Tết Nguyên đán, lượng tin đăng bán bất động sản giảm khoảng 19% so với tháng 12/2023, chủ yếu do nguồn cung sản phẩm mới trên thị trường khá hạn chế.

Điểm sáng là so với cùng kỳ năm 2023, mức độ quan tâm trên thị trường tăng khoảng 66%. Chỉ báo này cho thấy tâm lý thị trường đã có những chuyển biến theo hướng tích cực. Mức độ quan tâm trong tháng 1 giảm khoảng 1% so với tháng 12/2023 nhưng tăng 66% so với cùng kỳ năm 2023.

Một góc dự án nhà ở thấp tầng ở quận Hoàng Mai, TP Hà Nội (Ảnh minh họa: Hà Phong).

Tại thị trường Hà Nội, dù lượng tin đăng giảm khá mạnh nhưng mức độ quan tâm chỉ giảm nhẹ 1-2% ở các loại hình. Với riêng đất nền, mức độ quan tâm tăng 6% so với tháng 12/2023. Dữ liệu trên được cho là chỉ báo cho thấy người tìm kiếm vẫn luôn quan tâm thị trường bất động sản và chờ đợi cơ hội, đặc biệt với kênh đầu tư đất nền vốn đã im ắng kéo dài.