Người giúp việc trộm 100 triệu rồi biến mất, nửa đêm nghe cuộc trò chuyện mà vợ phát hiện âm mưu đáng sợ của chồng

Thời gian đầu Thanh làm việc khá ổn thỏa khiến Loan thở phào yên tâm. Ai ngờ vừa qua 3 tháng thì Thanh đột ngột biến mất cùng với 100 triệu trong két sắt nhà Loan. Cô không tìm được chị ta vì hồ sơ giấy tờ Thanh nộp cho cô ngày đầu cũng mất theo.

Lúc đó Loan muốn làm đơn tố cáo lên cơ quan chức năng nhưng Huy - chồng cô, hết sức khuyên can. Anh cho rằng của đi thay người, cả nhà vẫn được an toàn đã là may mắn.

“Tôi nghĩ đi nghĩ lại rồi quyết định nghe theo chồng. Cũng may sau đó bạn tôi giới thiệu cho người mới trông bé giúp”, Loan kể.

Qua 3 tuần kể từ ngày Thanh bỏ trốn, đêm ấy Loan dậy cho con bú thì tình cờ nghe được cuộc điện thoại của Huy với bố anh dưới quê. Nghe rõ lời chồng nói mà Loan chết đứng không thể tin nổi.