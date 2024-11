Người giàu nhất Trung Quốc yêu cầu CEO công ty mẹ TikTok xin lỗi

Zhong Shanshan, người giàu nhất Trung Quốc, yêu cầu đích thân Zhang Yiming, CEO ByteDance – công ty mẹ TikTok – xin lỗi vì những thù ghét ông nhận được trên mạng. Tỷ phú giàu nhất Trung Quốc công kích hai trong số các hãng công nghệ lớn nhất nước trong hai ngày liên tiếp. Tại một sự kiện ở Giang Tây diễn ra tháng này, Zhong Shanshan – nhà sáng lập công ty nước đóng chai Nongfu Spring – cáo buộc hãng thương mại điện tử PDD Holdings phá hoại hệ thống định giá mà họ đã nỗ lực để duy trì. Theo truyền thông địa phương, ông Zhong tố “hệ thống giá như của Pinduoduo gây tổn hại lớn đến các thương hiệu và ngành công nghiệp Trung Quốc”. Ngày hôm sau (20/11), tại một sự kiện khác, ông Zhong yêu cầu lời xin lỗi từ Zhang Yiming vì dung túng cho những “anh hùng bàn phím” tấn công ông trên mạng xã hội. Ông chỉ trích thuật toán của công ty khuếch đại dư luận tiêu cực xung quanh mình. "Tôi hy vọng Zhang Yiming, Douyin, Toutiao và tất cả các phương tiện truyền thông đã làm tổn thương cá nhân tôi bằng những tin đồn sẽ xin lỗi", ông nói. "Tôi đang chờ lời xin lỗi chân thành của ông! Tôi đang chờ”. Người giàu nhất Trung Quốc Zhong Shanshan. Ảnh: sohu.com Sự bùng nổ của ông Zhong là kết quả sau khi đối mặt với khủng hoảng truyền thông trong phần lớn năm nay. Lần đầu tiên ông bị công kích là vào tháng 2, sau cái chết của Zong Qinghou – nhà sáng lập công ty đối thủ Hangzhou Wahaha. “Đội quân” anh hùng bàn phím đã so sánh bất hợp lý mọi thứ giữa chất lượng nước và bao bì của Nongfu Spring với Hangzhou Wahaha. Sự kiện vùi dập cổ phiếu của Nongfu, khiến công ty mất hơn 20 tỷ USD vốn hóa thị trường từ đầu năm và bản thân ông Zhong cũng mất danh hiệu giàu nhất Trung Quốc. Dù vậy, ông đã lấy lại chỗ đứng với tài sản ròng khoảng 52,2 tỷ USD, theo bảng xếp hạng tỷ phú Bloomberg. Hàng loạt chiến dịch công kích làm dấy lên tranh luận về trách nhiệm của chính phủ Trung Quốc, KOL, công chúng và mạng xã hội trong việc bóp méo chủ nghĩa dân tộc; ông Zhong là doanh nhân đầu tiên công khai nêu tên các nền tảng trực tuyến. “Tôi yêu cầu Toutiao và Douyin không sử dụng cái gọi là nguyên tắc ‘cảng an toàn’ để trốn tránh trách nhiệm. Vui lòng xóa ngay nội dung gây tổn thương và vu khống tôi”, truyền thông dẫn lời ông Zhong. Toutiao là công cụ đọc tin tức, còn Douyin là phiên bản TikTok của Trung Quốc. Cả hai đều là sản phẩm của ByteDance. Sản phẩm của Nongfu bán tại một siêu thị ở Hồng Kông (Trung Quốc). Ảnh: Jelly Tse Trong các video lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc, ông Zhong thậm chí còn chỉ trích chính phủ Trung Quốc vì đã cho phép các nền tảng thương mại điện tử thúc đẩy xu hướng giá thấp giữa doanh nghiệp và người tiêu dùng. Ông kêu gọi nhà chức trách “ra mặt và thực thi công lý cho chúng tôi”. Bình luận của ông được đưa ra sau khi Bắc Kinh tuyên bố sẽ bảo vệ các doanh nghiệp tư nhân và doanh nhân trước việc bị bắt nạt trực tuyến, khi họ tìm cách khôi phục niềm tin vào khu vực tư nhân để hồi sinh nền kinh tế. Cuộc chiến giá cả tàn khốc đã nổ ra giữa các thương hiệu tiêu dùng trong hai năm qua trong nỗ lực thu hút người tiêu dùng Trung Quốc nhạy cảm với giá. Các doanh nghiệp từ các nhà sản xuất ô tô đến chuỗi nhà hàng đã tham gia vào các cuộc chiến giảm giá, khiến ngay cả Nongfu cũng phát hành một loại nước đóng chai mới rẻ hơn trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt. Vào tháng 8, Nongfu công bố mức tăng trưởng lợi nhuận nửa năm chậm nhất kể từ khi niêm yết vào năm 2020 do hiệu suất của các sản phẩm nước uống. "Kể từ cuối tháng 2/2024, thương hiệu và doanh số bán hàng của chúng tôi đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng theo cách tiêu cực do sự gia tăng các cuộc tấn công trực tuyến và phỉ báng ác ý chống lại công ty và người sáng lập", Nongfu cho biết. Là một trong những thế hệ tỷ phú tự thân lớn tuổi kiếm tiền từ các lĩnh vực truyền thống hơn như sản xuất, ông Zhong, 69 tuổi, luôn coi thường ngành công nghiệp Internet. Hồi đầu tháng, tỷ phú nhận xét tác hại do những người sử dụng khoa học và công nghệ gây ra còn tàn ác hơn so với những người bình thường. Ông chỉ trích cách các công ty công nghệ sử dụng thuật toán để điều chỉnh thông tin mà người dùng có thể nhìn thấy. Ông cũng bày tỏ sự khinh miệt đối với các doanh nghiệp bán sản phẩm của họ thông qua livestream, gọi họ là những công ty không có gốc rễ. "Tôi sẽ không bao giờ làm điều đó," ông tuyên bố. (Theo Bloomberg, SCMP)