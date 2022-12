Người già, trẻ nhỏ nhập viện sốt sơ sơ cũng biến chứng nặng

Đưa con đến khám tại Bệnh viện Đa khoa Thanh Nhàn, chị Lê Thị Thanh Vân (Hai Bà Trưng, Hà Nội) chia sẻ hai con gái song sinh 3,5 tuổi sốt cao kéo dài 3 hôm không đỡ, chị Vân gọi dịch vụ xét nghiệm tại nhà nhưng không rõ tác nhân gây sốt. Sốt ruột, chị Vân cho hai bé đi khám thì một trường hợp đã có biểu hiện viêm phổi, một cháu viêm tiểu phế quản.



Hơn 3 năm nuôi con thơ, chị Vân than thở trong năm 2022 các con của chị nhiều lần phải vào viện. Tháng 3 các bé mắc Covid-19 từ đó đến nay suy giảm miễn dịch nên ốm đau liên miên và nhiều lần khiến ba mẹ hốt hoảng.

Còn chị Nguyễn Thị Phương (Tương Mai, Hoàng Mai, Hà Nội) cũng đưa con vào viện khám vì sốt cao, co giật. Chị Phương hốt hoảng vì con sốt cao tới gần 40 độ C và bé co giật trong gần 1 phút.

Hai vợ chồng chị đưa con tới trạm y tế gần nhà sau đó bác sĩ khuyên nên đưa vào viện theo dõi. Bác sĩ cho biết cháu bị sốt virus và có biểu hiện viêm phổi nhẹ.