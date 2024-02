Người già dặn: 'Trước Giao thừa, 3 thứ không bụi bặm, gia đình may mắn, bội thu trong năm mới'

Bài vị và chân dung tổ tiên là vật chứa đựng danh dự gia đình, huyết thống, thể hiện sự tưởng nhớ và kính trọng tổ tiên.

Trước Tết Nguyên đán, mọi người tin rằng việc lau sạch bụi bẩn ở bàn thờ, bài vị và chân dung ông bà, tổ tiên là cách để bày tỏ lòng hiếu thảo và tưởng nhớ người đã mất. Nó còn giúp tăng cường sự gắn kết gia đình và cầu mong sự phù hộ cho tổ tiên, con cháu.



Người già dặn không chỉ dọn dẹp bụi bẩn mà còn lau bằng nước thơm để mọi thứ trên ban thờ được sáng bóng, thơm phức. Ảnh minh họa Istockphoto

Nghi thức này được gọi là "bao sái ban thờ" được rất nhiều gia đình coi trọng thực hiện vào dịp cuối năm. Điều này đã trở thành nghi thức quen thuộc của người Việt trước khi đón năm mới sang.

Bao sái bàn thờ không chỉ là hành động hiếu kính chăm sóc hương hỏa được chu đáo mà còn là cách đón may mắn trong năm mới.

Người già dặn không chỉ dọn dẹp bụi bẩn mà còn lau bằng nước thơm để mọi thứ trên ban thờ được sáng bóng, thơm phức.

Đây là dịp để xua đuổi những điều cũ kỹ và không may, đồng thời giúp bàn thờ gọn gàng, tố hảo đón năm mới bình an, may mắn.