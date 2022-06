Người duy nhất trong gia đình được Britney Spears mời dự cưới

Hai tác phẩm A Weekend With Jamie Lynn Spears (2005) và VideoNow: At Home With Jamie Lynn Spears (2006) của Jamie Lynn cũng do anh trai đồng điều hành sản xuất.





Bryan Spears đồng hành cùng em gái trên con đường nghệ thuật. Ảnh: SCMP.

Vì tiếp xúc nhiều với Jamie Lynn nên Bryan có cơ hội bén duyên với quản lý của em gái, Graciela Sanchez. Cả hai kết hôn tại New Orleans vào năm 2009 và chào đón con gái Sophia Alexandra “Lexie” Spears sau đó hai năm.

Thế nhưng, cuộc hôn nhân này không kéo dài lâu. Bryan và Graciela đã tuyên bố đường ai nấy đi vào năm 2015 vì họ có những chọn lựa khác nhau trong cuộc sống. Bryan hiện trong mối quan hệ lãng mạn với người mẫu Amber Lynn Conklin.

Theo SCMP, Bryan yêu thích ánh đèn sân khấu như Britney, dù tên tuổi của anh kém xa em gái. Nhà sản xuất người Mỹ đã xuất hiện trong hàng loạt phim tài liệu của công chúa nhạc pop phát hành từ đầu thập niên 2000 đến nay.

Người hâm mộ dễ dàng nhận ra bóng dáng người đàn ông cao 1,8 m trong series Diary of Britney Spears (2001), Britney and Kevin: Chaotic (2005) và phim tài liệu I Am Britney Jean (2013). Tại Teen Choice Awards 2015, nữ ca sĩ được anh trai và cháu gái tháp tùng lên thảm đỏ.