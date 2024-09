Người dùng Việt Nam đã có thể đặt trước iPhone 16 series

Người dùng đã có thể đặt trước iPhone 16 series tại Việt Nam từ ngày hôm nay và sẽ được nhận hàng vào ngày 27/9 tới. Vào 0h01 ngày 20/9, trên Apple Store tại Việt Nam đã chính thức cho khách hàng đặt trước iPhone 16 series và hàng sẽ được giao vào ngày 27/9 tới. Đáng chú ý, với mỗi dòng sản phẩm khách hàng chỉ được đặt 2 máy và không đi kèm ưu đãi nào. iPhone 16 Pro Max và iPhone 16 Pro. Ảnh: Applestore Cùng thời điểm, các hệ thống bán lẻ uỷ quyền trong nước của Apple cũng đã chính thức cho đặt trước các dòng sản phẩm của iPhone 16 series là iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro và iPhone 16 Pro Max, với nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn hơn của Apple Store rất nhiều. Theo ông Nguyễn Minh Khuê, đại diện hệ thống Viettel Store, kể từ 0h01 ngày 20/9, Viettel Store chính thức nhận đặt trước iPhone 16 chỉ từ 17,99 triệu đồng và iPhone 16 Pro chỉ từ 23,99 triệu đồng. Khách hàng sẽ nhận được các ưu đãi độc quyền từ nhà mạng bán máy như đổi điểm Viettel++, ưu đãi trừ thẳng trực tiếp qua gói cước viễn thông đi kèm với các chính sách như thu cũ đổi mới, ưu đãi khi thanh toán không dùng tiền mặt và qua các đối tác tài chính. Nhận định về xu hướng thị trường, ông Nguyễn Minh Khuê cho biết, năm nay iPhone 16 Pro Max Titan Sa Mạc là model được khách hàng đặc biệt quan tâm. Viettel Store cũng sẽ đảm bảo đủ nguồn hàng để đáp ứng nhu cầu ở tất cả các phiên bản iPhone 16 trong đợt trả hàng ngày 27/9 tới. Trong khi đó, hệ thống TopZone của Thế Giới Di Động cũng đưa ra nhiều ưu đãi cho khách hàng đặt trước dòng iPhone 16 series, đặc biệt hệ thống cam kết nếu giao hàng trễ sẽ tặng luôn cọc với số tiền 1 triệu đồng. Hệ thống tiếp tục đưa ra các chương trình trả góp với lãi suất 0%, thu cũ đổi mới trợ giá 2 triệu đồng, mua kèm sản phẩm Apple giảm thêm 3 triệu đồng và mua kèm phụ kiện Apple giảm thêm 35%... Đến thời điểm hiện tại, website hệ thống TopZone ghi nhận có gần 16.000 khách hàng đã đặt cọc mua các sản phẩm iPhone 16 series của Apple. iPhone 16 Plus và iPhone 16. Ảnh: Applestore Hệ thống CellphoneS cũng chính thức cho khách hàng đặt cọc trước iPhone 16 series từ 0h01 ngày 20/9 với nhiều chương trình ưu đãi như: Trợ giá lên đến 4 triệu khi bán máy cũ lên đời; Khách hàng thành viên Smember được giảm 500,000 đồng khi thu cũ và giảm 500,000 đồng khi lên đời; Giảm thêm lên đến 2 triệu khi thanh toán qua thẻ tín dụng ngân hàng hoặc ví điện tử liên kết; Hỗ trợ trả góp “3 Không” - không lãi suất, không trả trước, không phụ phí trên giá khuyến mãi. Khi mua cùng iPhone 16 series tại CellphoneS, khách hàng được giảm đến 25% với sản phẩm phụ kiện củ sạc, ốp lưng, miếng dán, pin dự phòng, âm thanh và bảo hành mở rộng chính hãng AppleCare+. Đặc biệt, trong tháng đầu mở bán, khách hàng mua combo phụ kiện từ 3 món trở lên sẽ được giảm thêm từ 5% - 25%. Theo ghi nhận của hệ thống, sự quan tâm của khách hàng dành cho iPhone 16 đã vượt kỳ vọng khi số lượng đăng ký nhận thông tin trong ngày đầu tiên tăng gấp 5 lần so với năm ngoái. Đối với khách hàng đăng kí nhận thông tin iPhone 16 và iPhone 16 Plus, dung lượng 128GB vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất ở phân khúc này. Tuy nhiên, sự quan tâm đến phiên bản 256GB đã tăng 20%. Với khách hàng đăng ký nhận thông tin iPhone 16 Pro/Pro Max phần lớn chọn 256GB với hơn 75%, cho thấy nhóm khách hàng này có xu hướng lựa chọn cấu hình mạnh để phục vụ cho các nhu cầu công việc và giải trí cao cấp. Trong khi đó, tại Di Động Việt, vẫn tiếp tục thông điệp “rẻ hơn các loại rẻ”, khi giá bán iPhone 16 series tại đây so với các hệ thống khác rẻ hơn hẳn 1 triệu đồng. Cụ thể, giá bán iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro và iPhone 16 Pro Max phiên bản dung lượng thấp nhất tại hệ thống này lần lượt là 21,99 triệu đồng, 24,99 triệu đồng, 27,99 triệu đồng và 34,49 triệu đồng. Bên cạnh việc bán giá rẻ nhất, Di Động Việt cũng đưa ra các chương trình ưu đãi lên đến 11 triệu đồng như thu cũ đổi mới tặng thêm đến 5 triệu; trả góp 0% hoặc giảm thêm đến 3 triệu đồng; mua kèm sản phẩm Apple giảm thêm 3 triệu đồng và mua kèm phụ kiện giảm thêm đến 40%. Đặc biệt, hệ thống này còn đưa ra các gói bảo hành hư lỗi đổi mới và gói bảo hành rơi vỡ 1 đổi 1 cho khách hàng. Trong khi đó, tại FPT Shop, những người đặt trước iPhone 16 series sẽ được ưu đãi lên đến 3 triệu đồng đi kèm gói bảo hành 2 năm 1 đổi 1 và chương trình trả góp lên đến 24 tháng. Còn hệ thống Minh Tuấn Mobile gây chú ý với chương trình thu cũ đổi mới trợ giá lên đến 95% và chương trình trả góp 0%. Đặc biệt, năm nay hệ thống Minh Tuấn Mobile sẽ không tổ chức sự kiện mở bán iPhone mới như mọi năm, kinh phí tổ chức sẽ được dành để ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 và mưa lũ. Khách mua sẽ được trả hàng iPhone 16 series vào 0h00 đêm 26/9 tại 3 điểm cửa hàng trong hệ thống.