Người dùng tốn thêm tiền độ cần gạt xi-nhan và gạt mưa trên xe Tesla

Một công ty công nghệ ở Mỹ đã đưa ra giải pháp lắp cần gạt xi-nhan dạng vật lý không cần tháo hay khoét vô-lăng nguyên bản trên xe Tesla, giúp các khách hàng không quen dùng nút cảm ứng thấy tự tin hơn. Tesla ngày càng thể hiện là hãng xe không ngừng áp dụng công nghệ mới để tối ưu hóa trải nghiệm lái, và họ có một hướng đi riêng mang tên "tối giản cực độ" đã áp dụng trên nhiều mẫu xe. Đây là giải pháp hiện đại hóa và giảm thiểu chi phí sản xuất bằng cách loại bỏ các cần gạt vật lý truyền thống, thay thế chúng bằng những nút cảm ứng trên vô lăng trong những mẫu xe mới như Model X, Cybertruck, Model 3 Highland. Tuy nhiên, điều này lại không nhận được sự đồng thuận từ tất cả người dùng. Đối với nhiều người, việc sử dụng cần gạt vật lý không chỉ là thói quen mà nó còn mang lại cảm giác an toàn và kiểm soát tốt hơn khi lái xe, điều mà các nút cảm ứng khó lòng tạo ra. Trên xe Tesla hiện nay, các cần gạt xi-nhan hay gạt mưa đều chuyển sang dạng nút cảm ứng tích hợp trên vô-lăng. Ảnh: Carscoops Nhận thấy nhu cầu này, các công ty thứ ba đã nhanh chóng tham gia cuộc chơi với những giải pháp sáng tạo. Enhance Auto, một công ty công nghệ đã giới thiệu sản phẩm mới mang tên S3XY Stalks. Sản phẩm Enhance Auto đưa ra là các cần gạt vật lý dùng cho xi-nhan và gạt mưa có khả năng kết nối Bluetooth với xe, mang lại sự tiện lợi và dễ dàng trong việc lắp đặt mà không làm mất hiệu lực bảo hành do yêu cầu can thiệp phức tạp vào hệ thống xe như các loại cần gạt "độ" lại trước đây. Điểm nổi bật của S3XY Stalks chính là khả năng tùy chỉnh và tích hợp độc đáo. Người dùng không cần tháo rời vô lăng, mà các cần gạt này có thể gắn trực tiếp vào cột lái và giao tiếp qua thiết bị nhận tín hiệu, giúp việc điều khiển trở nên dễ dàng. Loại cần gạt vô-lăng kết nối Bluetooth sẽ giúp chủ xe Tesla tự tin hơn khi cầm lái. Ảnh: Carscoops Xem video quảng cáo sản phẩm Theo thông báo từ Enhance Auto, S3XY Stalks dễ dàng thay thế pin và dự kiến mở rộng cho các mẫu xe khác như Model S và Model X trong tương lai gần. Với chi phí từ 343.69 USD (8,6 triệu đồng) đến 363.69 USD (9,1 triệu đồng) tùy dòng xe Tesla, sản phẩm này hiện đã có thể đặt trước và sẽ giao hàng vào đầu năm 2025. Cuộc cách mạng trong thiết kế nội thất xe Tesla, dù mang nhiều tranh cãi, đang mở ra nhiều cơ hội kinh doanh mới cho các công ty phụ kiện ô tô. Và dù S3XY Stalks có đáp ứng đúng kỳ vọng của người dùng hay không, thì điều đó vẫn cần thời gian để chứng minh khi các sản phẩm này chính thức ra mắt thị trường. Theo Carscoops