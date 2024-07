Người dùng sẽ được hưởng lợi từ quy định mới về bán buôn dịch vụ viễn thông

Quy định về hoạt động bán buôn trong viễn thông tại Luật Viễn thông năm 2023 đã tạo thuận lợi cho các thành phần doanh nghiệp khác nhau gia nhập thị trường, thúc đẩy cạnh tranh trên thị trường bán buôn, thúc đẩy chia sẻ cơ sở hạ tầng viễn thông, bán buôn lưu lượng, dịch vụ giữa các doanh nghiệp.

Căn cứ quy định tại Luật Viễn thông năm 2023, Bộ TT&TT ban hành Thông tư 08 quy định chi tiết hoạt động bán buôn trong viễn thông nhằm tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh giữa các doanh nghiệp viễn thông trên thị trường bán buôn dịch vụ viễn thông; đồng thời, đảm bảo các doanh nghiệp viễn thông mua buôn được tiếp cận với dịch vụ bán buôn với mức giá và các điều kiện điều khoản cung cấp dịch vụ công bằng, hợp lý, minh bạch; không phân biệt đối xử giữa các đối tượng mua buôn khác nhau.

Cục Viễn thông cũng cho biết, quy định mới còn hướng tới góp phần thúc đẩy cạnh tranh trên thị trường bán lẻ thông qua thị trường bán buôn dịch vụ viễn thông. Từ đó, sẽ đem lại thêm nhiều lợi ích cho người tiêu dùng như được tiếp cận với các dịch vụ mới, có thêm nhiều lựa chọn về các gói dịch vụ với mức giá hợp lý hơn…

Chia sẻ quan điểm ở góc nhìn của Hiệp hội Internet Việt Nam - VIA, ông Vũ Thế Bình, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký VIA bình luận: Trên cơ sở thực tiễn cùng với việc xem xét các đặc tính của thị trường viễn thông Việt Nam - nơi mà phần lớn thị phần do một số ít các doanh nghiệp viễn thông nắm giữ, trong khi nhu cầu thị trường rất đa dạng, Hiệp hội thấy rằng việc có các hành lang cho hoạt động bán buôn viễn thông là điều hợp lý, và có lợi cho thị trường.