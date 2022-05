Người đứng sau thảm họa tiền mã hóa từng thất bại y hệt vào năm 2020

Theo CoinDesk, một nhân viên của Terraform Labs vừa tiết lộ danh tính người đứng sau dự án tiền ổn định giá (stablecoin) Basis Cash (BAC). Giống như TerraUSD, đồng tiền ổn định giá vừa khiến toàn thị trường mất niềm tin, Basis Cash cũng hoạt động dựa trên thuật toán.

Hyungsuk Kang, cựu kỹ sư Terraform Labs, hiện làm việc tại Standard Protocol cho biết Basis Cash là dự án nhỏ do chính Kang cùng Do Kwon, CEO Terraform Labs phụ trách. Một thành viên khác của dự án này cũng xác nhận Do Kwon và Terraform Labs là đội ngũ đứng sau.

Ý tưởng tương tự

BAC được ra đời vào cuối năm 2020, cùng với ý tưởng ổn định giá bằng thuật toán chứ không phải bằng tài sản đảm bảo. Khi đó, nhóm phát triển dự án ẩn danh dưới tên gọi Rick and Morty, nhằm ám chỉ 2 nhân vật trong phim hoạt hình dành cho người lớn tại Mỹ.

Tin nhắn cho thấy Do Kwon sở hữu Rick, tài khoản phát ngôn chính của dự án Basis Cash. Ảnh: CoinDesk.