Người đứng sau các vụ chuyển nhượng của MU từ chức

Theo The Athletic, ông Matt Judge có thể rời đi vào cuối năm, nhưng dự kiến sẽ không tham gia vào các hoạt động chuyển nhượng của MU trong hè 2022. Như vậy, quyền hành trong các cuộc mua bán cầu thủ ở sân Old Trafford sẽ do Giám đốc Thể thao John Murtough đảm nhận.

Daily Mail cho biết thêm việc Phó chủ tịch điều hành Ed Woodward nói lời tạm biệt với MU tác động đến quyết định của ông Matt Judge, người được cựu huấn luyện viên Louis van Gaal mô tả là "cánh tay phải" của Woodward. Tờ báo Anh cũng nhận định việc chuyên gia đàm phán Matt Judge từ chức cũng "có lợi" cho các bên.