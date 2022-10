Người dùng nhập viện vì Apple Watch phát nổ

Chiếc smartwatch đã phát nổ và hư hỏng hoàn toàn chỉ sau một ngày. Ảnh: 9to5mac.



Hay vào tháng 3/2021, nhà khoa học Robert De Rose đã khởi kiện Táo khuyết vì chiếc iPhone X đã phát nổ ngay trong túi quần của ông. Người đàn ông cho biết ông đã bị bỏng cấp độ hai ở đùi và da bị bong tróc. Dù đã nhiều lần liên hệ với Apple, De Rose vẫn không nhận được câu trả lời thỏa đáng.

Tháng 5/2021, Robert Franklin, người dùng iPhone 6, đã đâm đơn kiện Apple vì thiết bị đã bốc cháy và phát nổ ngay sát mặt ông khi đang sử dụng. Vụ nổ bất ngờ đã khiến Franklin bị thương ở mắt và cổ tay. Do đó, ông đã tố Apple vì bán sản phẩm không an toàn và đòi bồi thường lên đến 5 triệu USD .

Song, theo Apple Insider, việc viên pin lithium-ion bên trong các thiết bị Apple hư hỏng nặng rất hiếm gặp và nguy cơ phát nổ rất thấp so với các sản phẩm khác trên thị trường. Theo lý thuyết, công nghệ này rất an toàn nên các sự cố có thể là do quá trình tỏa nhiệt (thermal runaway).

Quá trình tỏa nhiệt này là một vòng lặp gia tăng năng lượng liên tục, làm nhiệt độ của pin nóng hơn và sau đó phát nổ. Hoặc vấn đề cũng có thể đến từ các tác động vật lý làm ảnh hưởng đến vỏ pin bên trong thiết bị.

Apple Insider cho rằng phần mặt lưng bị vỡ và cảnh báo quá nhiệt vào đêm trước khi Apple Watch phát nổ chính là dấu hiệu cho thấy đã có vấn đề xảy ra với viên pin. Nếu gặp trường hợp tương tự, người dùng tránh để thiết bị trong xe hay ở nhà và liên hệ với nhân viên hỗ trợ của Apple.