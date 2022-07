Người đi ô tô hoang mang giữa những bất cập của thu phí không dừng

"Điều này gây ức chế cho tài xế, đặc biệt từ khi có nghị định xử phạt tài xế không dán ETC hoặc đi vào làn ETC mà không đủ tiền", anh Nam phân tích.

Tuy nhiên, theo lái xe này, việc áp dụng ETC tại Việt Nam còn nhiều điểm chưa phù hợp khi các tài xế chưa tạo dựng được thói quen. Ngoài ra, hệ thống ETC hoạt động không trơn tru, nhiều trạm hay bị lỗi, không nhận được mã hoặc có trường hợp bị trừ tiền 2 lần.

Bên cạnh đó, nam tài xế cho hay, ứng dụng ETC do không liên thông với tài khoản ngân hàng gây khó khăn và trở ngại cho các lái xe. Nhiều tài xế hoặc chủ doanh nghiệp sở hữu nhiều xe, một ngày có thể đi lại hàng chục, thậm chí hàng trăm lượt, rất khó để nhớ liệu còn tiền trong tài khoản ETC hay không. Điều này vô tình dẫn đến tình trạng hết tiền, khiến làn ETC bị ùn tắc.

Anh đề xuất ứng dụng ETC nên liên kết với tài khoản ngân hàng, trừ tiền thẳng vào ngân hàng hoặc có chế độ "ghi nợ" trong trường hợp không đủ tiền. Khoản tiền chưa thanh toán sẽ bị trừ vào lần tiếp theo, truy thu theo thông tin của tài xế...

Trong khi đó, Trần Đức (35 tuổi, lái xe khách tuyến Thái Bình - Hà Nội), cho rằng cách triển khai và thực hiện của đơn vị quản lý cao tốc chưa tốt và thiếu đồng bộ, dù đã có lộ trình dán thẻ, đặc biệt trong giai đoạn hiện nay.

"Một số sự cố có thể gặp lỗi thẻ, lỗi máy quét, thẻ thiếu tiền trong tài khoản, bong mất thẻ, dịch vụ cấp hoặc đổi mới còn phục vụ kém ở một số nơi... Hi vọng các bác tài đi cao tốc sẽ thuận tiện và ít bị sự cố", anh Đức nói.

Ảnh : Thẻ thu phí tự động dùng để dán lên các xe ôtô có mã vạch, số hiệu và số điện thoại đường dây nóng, tên miền trang chủ để tra cứu thông tin (Ảnh: Hoàng Giám).

Trong khi đó, anh Trung Nguyên, 40 tuổi, vừa dán thẻ e-Tag hồi tháng 5, ở góc bên phải kính lái. Anh được nhân viên hướng dẫn về vị trí dán: hoặc mặt trong kính lái hoặc mặt ngoài chóa đèn pha. Mỗi vị trí dán đều có ưu, nhược điểm riêng.

Dán ở mặt trong kính lái giúp thẻ bền hơn do không chịu tác động của thời tiết cũng như bị đất, cát văng vào. Tuy nhiên vị trí dán này chỉ phù hợp những xe không dán phim cách nhiệt hoặc dán loại phim không phải kim loại.

"Tuy nhiên, nếu ánh nắng hắt vào kính lái gây lóa, khiến thiết bị khó quét thẻ. Để khắc phục tình trạng này, tôi thấy một số trạm đã lắp đặt mái che", anh Nguyên chia sẻ.

Còn nếu dán thẻ định danh phía dưới đèn sẽ giúp tầm nhìn người lái trông thoáng hơn, độ nhạy khi qua trạm thu phí cũng tốt hơn loại dán phía trong kính lái.