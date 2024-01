Người đẹp Phạm Hương Anh khiến fan 'choáng' với bảng thành tích không có... nhưng

Không chỉ có thành tích cao trong học vấn, Hương Anh còn nổi bật trong các hoạt động xã hội. Cô nàng là đồng tác giả nghiên cứu dự án “Nâng cao hiểu biết sức khỏe sinh sản cho phụ nữ và trẻ em gái dân tộc thiểu số Việt Nam”, xuất bản tại Tạp chí quốc tế về Luật, Truyền thông và Khoa học xã hội.

10x còn là nhà sáng lập kiêm Chủ tịch dự án "Beauty With A Purpose" - tổ chức các hoạt động thiện nguyện, giảng dạy về nữ quyền và gây quỹ ủng hộ trẻ em vùng cao; điều hành Câu lạc bộ Be You, dạy trẻ em mầm non và học sinh phổ thông về trình diễn, giúp tăng sự tự tin và phát triển kỹ năng mới. Hương Anh đạt chứng nhận quốc tế từ tổ chức "Child Safe Guarding" về bảo vệ an toàn trẻ em để tham gia giảng dạy và hướng dẫn học sinh.

Vẻ đẹp sắc xảo của Hương Anh. (Ảnh: FBNV).

Không chỉ thế, dù mới 19 tuổi nhưng Hương Anh đã làm mẫu ảnh, từng xuất hiện trên sàn diễn thời trang của NTK Phạm Hoàng Minh, NTK Đức Hùng....