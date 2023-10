Người đẹp mất 40 giờ đồng hồ để tới Việt Nam thi Hoa hậu Hòa bình

Hai người đẹp Mỹ và Mexico đều thích món phở Việt Nam.

Người đẹp Mỹ - Sthephanie Miranda - cũng chia sẻ cô thích món phở gà, phở bò. Cô từng thử món ăn này ở Mỹ và đây là một trong những món yêu thích của người đẹp. "Nhưng hương vị của phở khi thưởng thức tại Việt Nam vẫn rất lôi cuốn và khác biệt", cô nói.

70 thí sinh đang chuẩn bị cho phần thi Best in Swimsuit tại Đà Nẵng. Sau đó, các người đẹp tiếp tục hành trình khám phá Hội An, Huế, trước khi vào TPHCM chuẩn bị cho ba đêm thi quan trọng: National Costume, bán kết (22/10) và chung kết (25/10) tại Nhà thi đấu Phú Thọ.

Theo Tiền Phong