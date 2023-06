Người đẹp 'King Kong' Naomi Watts cưới ở tuổi 54

Naomi Watts và Billy Crudup hẹn hò từ năm 2017 sau khi đóng cùng trong loạt phim Gypsy của Netflix. Năm 2022, họ công khai tình cảm với công chúng và tháng 4-2023 thì bị đồn đính hôn.

Naomi Watts từng đóng nhiều phim: "Home and Away", "Flirting", "The Ring", "Eastern Promises", "The International", "The Impossible"… Bill Crudup là nam diễn viên người Mỹ cũng 54 tuổi và tham gia các phim: "Big Fish", "Mission: Impossible III", "Jackie", "Watchmen", "Gypsy", "The Morning Show", "Alien: Covenant"…



Cả hai đã bị cánh săn ảnh bắt gặp trước đó dẫn đến đồn đoán kết hôn.