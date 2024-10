Người đẹp Indonesia đăng quang Miss Cosmo 2024, đại diện Việt Nam lọt top 5

Tối 5/10, chung kết Miss Cosmo 2024 diễn ra tại TPHCM. Danh hiệu cao nhất thuộc về đại diện của Indonesia. Bùi Xuân Hạnh của Việt Nam lọt top 5 và giành giải Trang phục dạ hội đẹp nhất. Sau hơn một tháng diễn ra tại Việt Nam với nhiều hoạt động sôi nổi, cuộc thi Miss Cosmo 2024 khép lại với chiến thắng thuộc về người đẹp Ketut Permata Juliastrid Sari, đến từ Indonesia. Ketut Permata Juliastrid Sari đăng quang Miss Cosmo (Ảnh: Chụp màn hình). Ketut Permata Juliastrid Sari năm nay 20 tuổi, đam mê thời trang và ủng hộ du lịch bền vững. Người đẹp hiện theo học ngành Thiết kế thời trang, đồng thời là người mẫu chuyên nghiệp. Cô mong muốn mang kiến thức của mình đóng góp cho nền công nghiệp thời trang bền vững. Tân hoa hậu sở hữu gương mặt rạng rỡ, vóc dáng nóng bỏng với những màn trình diễn cuốn hút. Trước đêm chung kết, cô cũng được fan sắc đẹp dự đoán là ứng cử viên sáng giá cho vương miện năm nay vì có sự thể hiện vô cùng nổi bật qua các vòng thi tại Miss Cosmo trong gần một tháng qua. Trong giây phút đăng quang, Ketut Permata Juliastrid Sari giơ cao lá cờ của quốc gia mình một cách tự hào. Người đẹp Thái Lan trở thành Á hậu Miss Cosmo 2024 (Ảnh: Chụp màn hình). Ngôi vị Á hậu Miss Cosmo 2024 thuộc về người đẹp Thái Lan Mook Karnruethai Tassabut, 29 tuổi, là người mẫu, MC song ngữ tiếng Thái và tiếng Anh. Cô tốt nghiệp Khoa Nghệ thuật tại Đại học Silpakorn. Trước đây cô từng làm cố vấn sắc đẹp và thành viên phi hành đoàn cho một hãng hàng không Trung Đông trong 4 năm. Người đẹp Việt Nam - Bùi Xuân Hạnh - dừng chân tại top 5 chung cuộc, đồng thời đoạt giải phụ Trang phục dạ hội đẹp nhất. Đại diện Việt Nam tại Miss Cosmo 2024 Bùi Xuân Hạnh (Ảnh: Chụp màn hình). 3 người đẹp còn lại trong top 5 gồm Peru, United States of America và Việt Nam. Đại diện Philippines dừng chân ở top 10 chung cuộc khiến nhiều người không khỏi tiếc nuối. Top 5 Miss Cosmo 2024 (Ảnh: Chụp màn hình). Miss Cosmo 2024 là cuộc thi nhan sắc quốc tế do người Việt Nam tổ chức lần đầu tiên, với sự tham gia của đại diện hơn 50 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Cuộc thi được tổ chức theo tiêu chuẩn quốc tế với các hoạt động diễn ra tại TPHCM và các thành phố du lịch lớn của Việt Nam từ 10/9 đến 5/10 với hoạt động tiêu biểu là chuỗi festival tại nhiều tỉnh thành với chủ đề "Vivid Vietnam - Việt Nam sống động". Ban giám khảo Miss Cosmo 2024 được công bố gồm: Bà Paula Shugart - cựu Chủ tịch tổ chức Miss Universe, ông Phạm Quang Vinh - nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam và nguyên Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ, ông George Chien - Đồng sáng lập, Tổng Giám đốc điều hành và Chủ tịch của KC Global Media, Miss Universe 2021 Harnaaz Sandhu và Á hậu Kim Duyên. Trong đêm chung kết, các người đẹp đã trải qua các phần thi quen thuộc như trình diễn áo tắm, trình diễn trang phục dạ hội và ứng xử. Các thí sinh được đánh giá có nhan sắc đồng đều, tự tin và có kỹ năng trình diễn thu hút. Dàn thí sinh năm nay được đánh giá có nhan sắc đồng đều (Ảnh: Trọng Khang). Sau các phần thi, top 21 và top 10 chung cuộc lần lượt được gọi tên. Top 21 gồm các đại diện của các nước Netherlands, Philippines, Indonesia, South Africa, United States of America, Cambodia, Bangladesh, Việt Nam, Brazil, Puerto Rico, Zimbabwe, Chile, New Zealand, Thái Lan, Peru, El Salvador, Guatemala, Greece, Dominican Republic, Sierra Leone, Mexico. Top 10 gồm các đại diện đến từ Indonesia, Zimbabwe, Cambodia, Thái Lan, Dominican Republic, United States of America, Mexico, Philippines, Peru và Việt Nam.