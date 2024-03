Người đẹp gây tiếc nuối nhất Hoa hậu Thế giới 2024

Tại phần thi Người đẹp Thời trang, Nursena Say cũng có màn trình diễn ấn tượng và giành được ngôi vị á quân Top Model năm nay. Nursena Say được xem là thí sinh dung hòa nhiều yếu tố về nhan sắc, hình thể và kỹ năng trình diễn.





Bên cạnh đó, Nursena Say còn là người đẹp có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội, một trong những thí sinh có lượng người theo dõi nhiều nhất trên Instagram. Trong quá trình tham gia cuộc thi, Nursena Say luôn nổi bật trên báo chí, truyền thông và được nhiều khán giả nhắc đến.





Không chỉ xinh đẹp, Nursena Say còn là người đẹp chăm chỉ hoạt động từ thiện.





Nursena Say năm nay 25 tuổi, cao 1,8 m, là một trong những thí sinh có chiều cao ấn tượng nhất mùa giải Miss World lần thứ 71. Người đẹp có gương mặt ngọt ngào, được đánh giá là phù hợp với tiêu chí cuộc thi Miss World.





Cô đã tốt nghiệp khoa kiến trúc tại Mimar Sinan Fine Arts University.





Ngoài vai trò là người mẫu và diễn viên, Nursena đang là kiến trúc sư sau khi hoàn thành bằng Cử nhân và mong muốn trở thành người ủng hộ toàn cầu cho kiến trúc bền vững và sự phát triển toàn diện.





''Tôi hình dung việc tạo ra những không gian trao quyền cho các cá nhân, bảo tồn di sản văn hóa và nuôi dưỡng cảm giác thân thuộc", cô chia sẻ.





Nursena hiện thiết kế các khu vực vui chơi và giáo dục cho trẻ em mắc bệnh ung thư để hỗ trợ Hiệp hội Chiến binh ung thư và cô cũng đang là kiến trúc sư thiết kế nhà ở xã hội cho những nạn nhân của trận động đất gần đây ở Thổ Nhĩ Kỳ. ''Tôi khao khát truyền cảm hứng cho người khác và trở thành chất xúc tác cho sự thay đổi", người đẹp nói.





Sau cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2024, nhiều khán giả bày tỏ hy vọng Nursena Say tiếp tục thi sắc đẹp. Cô được khuyên nên đến với đấu trường Hoa hậu Hoàn vũ vì có chiều cao ấn tượng, gương mặt hiện đại và kỹ năng chuyên nghiệp.