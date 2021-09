Người đẹp đồng tính đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Philippines 2021

Tối 30/9 chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Philippines 2021 được diễn ra tại Trung tâm hội nghị Henann, bãi biển Alona Beach, Philippines với sự tham gia của 28 người đẹp. Kết quả chung cuộc, đại diện thành phố Cebu - Beatrice Luigi Gomez đăng quang Hoa hậu, các vị trí Hoa hậu Du lịch Philippines, Hoa hậu Từ thiện Philippines, Á hậu 1, 2 lần lượt thuộc về các người đẹp Katrina, Victoria, Maureen và Steffi.

Your browser does not support the video tag.