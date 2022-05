Người đẹp "bại trận" trước Phương Khánh đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Philippines

Trong đêm chung kết, cô cũng giành được hàng loạt các giải phụ khác gồm: Hoa hậu ăn ảnh (Miss Photogenic), trình diễn áo tắm đẹp nhất (Best in Swimsuit), Frontrow Best Arrival Look, Miss Avana, Miss Aqua Boracay. Trước đêm chung kết, chuyên trang Missosology cũng đưa ra dự đoán đại diện Pasay chiến thắng.

Missosology đưa ra bảng dự đoán chính xác kết quả tân hoa hậu trước đêm chung kết. Ảnh: Missosology

Theo Inquirer, hoa hậu Celeste Cortesi thể hiện xuất sắc ngay từ ngày đầu nhờ lợi thế hình thể (cao 1,73 m, số đo ba vòng 87-57-87 cm) và kinh nghiệm chinh chiến nhiều cuộc thi nhan sắc. Xuyên suốt quá trình thi, cô giữ vững phong độ ổn định và bứt phá ở chặng đua cuối để chạm tới chiếc vương miện.