Người đẹp Ai Cập từ chối khi được phỏng vấn ở Hoa hậu Hòa bình

Ngày 6/10, các diễn đàn sắc đẹp đăng tải video ghi lại khoảnh khắc thí sinh trong một hoạt động của cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2023 đang diễn ra ở Hà Nội.

Trong video, người đẹp Ấn Độ và Ai Cập ngồi cạnh nhau trên bàn tiệc. Sau khi được MC của chương trình phỏng vấn, đại diện Ấn Độ chuyển micro cho người đẹp Ai Cập - Mariam Khatab, nhưng cô đã thẳng thừng giơ tay từ chối.



Người đẹp Ai Cập - Mariam Khatab gây tranh cãi khi từ chối trả lời phỏng vấn.

Trong khi các thí sinh giao lưu thì Mariam Khatab chăm chú sử dụng điện thoại khiến người đẹp ngồi bên cô phải nhắc nhở. Việc Mariam Khatab từ chối trả lời khiến người đẹp Ấn Độ cũng bối rối.

Hành động của Mariam Khatab đang gây tranh cãi trên các diễn đàn sắc đẹp. Nhiều người chỉ trích cô vì đi thi sắc đẹp nhưng thiếu tập trung và không tôn trọng ban tổ chức.