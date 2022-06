Người đeo 100 cây vàng ở Sài Gòn: 'Sở thích từ nhỏ, gặp cướp không sợ'

Đeo nhiều vàng vì thích và để gây sự chú ý

Đỗ Ngọc Thuận (34 tuổi, quận 11) hay còn gọi là "Bảy Bóng" đang là cái tên được chú ý trên mạng xã hội với những hình ảnh đeo nhiều trang sức bằng vàng ở cổ, 2 cánh tay , 2 bàn tay,… Theo ước tính của người đàn ông này, hiện số trang sức anh đang đeo có giá trị khoảng 100 cây vàng.

Clip: Cận cảnh bộ trang sức 100 cây vàng của người đàn ông ở Sài Gòn

Chỉ vào những chiếc lắc vàng lớn nhỏ phủ kín 2 cánh tay, Thuận nói: "Bên phải là 19 chiếc vòng khoảng 19 cây vàng; Bên trái là 30 chiếc vòng vàng ta khoảng 30 cây, thời điểm mua hơn 1 tỷ đồng.

Còn đây là chiếc nhẫn vàng có tên Bảy Bóng, tôi mới nhận hôm qua. Chiếc này đặt hàng và chờ 2 tuần, giá khoảng 100 triệu. Những chiếc nhẫn khác khoảng 50 triệu mỗi chiếc…"

Người đàn ông này cho biết, việc đeo vàng là sở thích đã có từ bé, đến năm 2008, anh bắt đầu đeo nhiều vàng hơn để gây sự chú ý với mọi người.

"Trước đây khi chưa nổi trên mạng nhưng đã đeo khá vàng nhiều, mỗi lần dừng lại chờ đèn xanh, tôi thấy nhiều người chỉ trỏ, trầm trồ. Sau này mở quán lẩu và đồ ăn vặt, tôi quyết định đeo nhiều vàng hơn để tạo được sự chú ý, cũng là để khách đến ăn có thể xin vía tài lộc" - Thuận chia sẻ.