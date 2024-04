Người dân vượt nắng 38 độ C về quê, xe cấp cứu chôn chân giữa dòng phương tiện

Ông Nguyễn Thành Lợi, Phó trưởng Ban An toàn Giao thông TP.HCM cho biết, Ban đã gửi văn bản đến các đơn vị như Công an TP.HCM, Sở GTVT, Sở TT&TT và các Ban an toàn giao thông của quận, huyện triển, TP Thủ Đức triển khai công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho người dân trong ngày lễ 30/4 - 1/5.