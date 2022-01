Your browser does not support the audio element.

Nhân dịp được nghỉ Tết Dương lịch 3 ngày, từ sáng sớm đến hơn 15h chiều ngày 1/1, người dân cùng với hàng nghìn phương tiện ôtô, xe máy hướng từ các quận trung tâm TPHCM đi Cần Giờ chơi lễ khiến khu vực bến phà Bình Khánh (phía huyện Nhà Bè) ùn tắc kéo dài hơn 2 km.