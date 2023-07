Người dân tự nguyện giao nộp hai cá thể gấu ngựa để bảo tồn

Gấu Clyde bị vỡ một răng nanh, bàn chân, túi mật ít bị tổn thương. Do nó nằm trên nền xi măng nhiều nên bụng và ngực gấu bị trụi lông. Hy vọng khi về Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam, lông gấu sẽ mọc trở lại".

Ngoài tự nhiên, loài gấu có thể sống được 30-35 năm và hai chú gấu may mắn này sẽ được sống phần đời còn lại trong an toàn và tự do, Tổ chức Động vật Châu Á cam kết chăm sóc trọn đời cho chúng.

Tổ chức Động vật Châu Á và Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Dương đã vận động cứu hộ được 48 cá thể gấu từ trước tới nay. Đây là chuyến cứu hộ thứ năm trong năm 2023 của Tổ chức Động vật Châu Á, đưa tổng số gấu cứu được là 264 cá thể.

Theo thông tin từ Chi cục Kiểm lâm Bình Dương, toàn tỉnh còn 27 cá thể gấu nuôi nhốt và các cơ quan chức năng vẫn triển khai vận động, kiểm tra định kỳ thường xuyên tới các cơ sở nuôi gấu.

Do bị thu hẹp môi trường sống (sự biến mất dần của các cánh rừng tự nhiên) và nạn săn bắt gấu tự nhiên đưa vào các trại gấu để trích hút mật, số lượng gấu ngoài tự nhiên ước tính chỉ còn vài trăm cá thể.

Trong khi đó, theo số liệu mới nhất của Cục Kiểm lâm Việt Nam, hiện có khoảng hơn 300 cá thể gấu đang bị giam cầm trong các trại nuôi nhốt gấu trên cả nước.

Tại các trại gấu, chúng bị nhốt suốt đời trong các lồng cũi chật hẹp và bị chọc kim vào túi mật khiến chúng bị tổn thương cả về sức khỏe và tâm lý. Có rất nhiều cá thể gấu đã bị tàn tật sau khi được cứu hộ và chúng sẽ không sống được nếu thả về tự nhiên.