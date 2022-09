Người dân trở tay không kịp khi hồ thủy lợi lớn nhất vùng xả lũ

Anh Hải cho biết, đây là lần thứ hai anh chứng kiến cảnh nước lũ tràn vào nhà. Cảnh ngập lụt tương tự từng xảy ra năm 2013.

"Gần 10 năm, đây là trận lụt thứ hai mà tôi chứng kiến. Sau bão Noru, mưa lớn kéo dài, kèm theo đó là hồ thủy lợi Vực Mấu xả lũ nên nước dâng nhanh. Từ sáng đến giờ nước vẫn chưa rút, nếu còn mưa nữa thì chỉ biết bỏ của chạy lấy người thôi", anh Hải nói.

Ông Hồ Sỹ Tùng - Bí thư phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai cho biết, địa phương có 162 nhà đang bị ngập lụt.

"Khoảng 22h đêm qua (29/9), chúng tôi đã xuống những khu vực có nguy cơ bị ngập lụt, đồng thời thông báo và yêu cầu người dân nhanh chóng sơ tán đến nơi an toàn. Đến khoảng 5h30 sáng nay thì tất cả người dân đã đến nơi an toàn. An toàn tính mạng và tài sản của người dân hiện tương đối đảm bảo", ông Tùng cho biết.

Cũng theo ông Tùng, nước lũ dâng gây ngập nặng ở khu dân cư là do triều cường dâng cao kết hợp hồ Vực Mấu xả lũ.