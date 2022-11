Người dân Triều Tiên xem World Cup theo cách đặc biệt như thế nào?

Hình ảnh trận đấu giữa Anh và Iran chưa được kiểm soát kỹ càng do thời gian gấp gáp (chưa xóa hết biển quảng cáo).

Việc chiếu World Cup 2022 chậm hơn so với thời gian thực tầm nửa ngày đến một ngày cũng vì lý do đó. KCTV cũng muốn làm mờ đi những biển quảng cáo trên sân. Bên cạnh đó, do không mua bản quyền nên Triều Tiên đã lựa chọn phát sóng thông qua các đài SBS, KBS và MBC của Hàn Quốc. Họ cũng làm mờ đi logo của những đài này. Thực tế, việc "xem lậu" này bắt đầu có từ World Cup 2014. Tới giải đấu năm 2018, FIFA thậm chí còn cung cấp "sóng sạch" miễn phí cho đài KCTV.

Một trận đấu ở giải Ngoại hạng Anh được phát sóng ở Triều Tiên. Những hình xăm của các cầu thủ dều bị xóa.

Tuy nhiên, do không có nhiều thời lượng biên tập nên KCTV vẫn mắc một vài sai sót. Như trận đấu giữa Saudi Arabia và Argentina, họ chưa xóa logo của đài gốc. Hay như trận gặp Anh và Iran, họ chưa kịp xóa xong các biển quảng cáo trên sân.

Ngoài KCTV, người dân Triều Tiên cũng được theo dõi các trận đấu bóng đá (tất nhiên được kiểm duyệt) thông qua đài Sport TV. Mặc dù vậy, kênh này chỉ được cung cấp qua nền tảng kỹ thuật số. Bên cạnh đó, Triều Tiên từng sản xuất một game về bóng đá có tên King of Scorer 2019. Điều đó cho thấy họ cũng có sự "cởi mở nhất định" với thế giới, dù nhiều thứ vẫn còn hạn chế.