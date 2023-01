Người dân trên thế giới ăn uống gì để đánh bại cơn say?

Montreal, Canada: Khoai tây chiên, nước thịt và phô mai sữa đông là món người Canada thường lựa chọn vào sáng hôm sau khi say. Đây được coi là món ăn cổ điển, giúp giải rượu. Có nhiều cách làm, bạn cũng có thể cho thịt xông khói, thịt lợn và vịt. Ảnh: Shutterstock.

Paris, Pháp: Mặc dù các chuyên gia khuyên nên tránh uống rượu vào ngày hôm sau khi say xỉn, nhiều người vẫn thích làm như vậy. Không gì có thể đánh bại Bloody Mary. Trong khi bạn có thể tìm thấy nó trên khắp thế giới, thức uống này có ý nghĩa đặc biệt ở Paris, nơi nó được phát minh vào năm 1921 tại Harry's New York Bar. Nhiều quán bar đã biến tấu Bloody Mary theo cách của riêng họ, nhưng tại Harry's, nó vẫn được làm theo cách cổ điển: Rượu vodka, nước ép cà chua, Tabasco, muối, hạt tiêu, chanh và sốt Worcester. Ảnh: Getty.

Edinburgh, Scotland: Xúc xích Lorne, còn được gọi là xúc xích vuông, được coi là "phép màu giải rượu" của hầu hết người Scotland. Những miếng xúc xích thịt bò dày, béo và có hình vuông vừa vặn trên một cuộn như chiếc găng tay. Việc lựa chọn cuộn rất quan trọng đối với những người sành ăn. Hầu hết mọi người chọn một loại bánh cuộn đặc biệt nhẹ và thoáng, được gọi là bánh cuốn buổi sáng, được bán ở mọi cửa hàng trên khắp Edinburgh. Ảnh: Shutterstock.

Tokyo, Nhật Bản: Eki-soba, một loại mì soba được tìm thấy ở các ga tàu, là món yêu thích sau khi say tại Nhật Bản.Vì eki-soba được đặt ở sân ga nên có thể mua nó trên đường về nhà và thường được chuẩn bị rất nhanh. Bạn có thể có một bát trong vòng 30 giây sau khi gọi món (rất hữu ích khi say). Bạn có thể ăn loại đi kèm tempura, một quả trứng sống, thêm negi (tỏi tây Trung Quốc) cắt nhỏ và nước tương đặc kiểu Tokyo. Ảnh: From Walk Japan.

New York, Mỹ: Thịt xông khói, trứng và phô mai không bao giờ là ý tưởng tồi khi bạn phải vật lộn với cơn say. Một cửa hàng bodega ở góc phố tại Mỹ luôn sẵn sàng chiên 1-2 quả trứng, phủ pho mát và thịt xông khói béo ngậy lên trên trước khi cho toàn bộ vào một chiếc bánh cuộn trắng hoặc bánh nướng xốp kiểu Anh. Thêm vào đó là bơ, muối và hạt tiêu, nước sốt cà chua tùy chọn. Ảnh: Getty.