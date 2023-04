Người dân TPHCM gồng mình dưới cái nắng 'cháy da'

Để xua tan cái nóng, một số người dân đến các hồ bơi để giải nhiệt.

Ngoài ra, người dân còn ra khu vực gầm cầu, nơi ven sông để mắc võng tránh nóng.

Anh Trung (46 tuổi, TP Thủ Đức) nói: "Nắng nóng như thế này, nằm ở nhà không tài nào ngủ được, phải mang võng ra đây nằm. Hơi nước từ sông thổi lên rất mát. Gần cả tuần nay, ngày nào tôi cũng ra đây để nghỉ trưa".

Một số hàng quán kinh doanh nước giải khát cũng trang bị thêm võng để phục vụ nhu cầu tránh nóng của người dân. Giá thuê võng là 5.000 đồng/lần.

Theo Đài khí tượng thủy văn quốc gia, đợt nắng nóng này sẽ kéo dài đến ngày 28/4. Do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm không khí giảm thấp nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.