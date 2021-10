Người dân TP.HCM 'rồng rắn' cả km tiêm vắc xin để trở lại nhịp sống mới

XEM CLIP:

Sáng 3/10, mặc dù ngày nghỉ cuối tuần nhưng nhiều quận, huyện ở TP.HCM như Tân Bình, Gò Vấp, 12... vẫn tổ chức tiêm vắc xin phòng, chống dịch Covid-19 cho người dân.

Các địa phương được Sở Y tế phân bổ vắc xin Vero Cell để người dân tiêm mũi 2 khi thời hạn tiêm mũi 1 đủ thời gian, đồng thời tiêm 'vét' cho những trường hợp tiêm lần đầu.

Người dân phường 13, quận Tân Bình (TP.HCM) xếp hàng dài trên đường Nguyễn Đức Thuận chờ tiêm vắc xin từ sáng sớm