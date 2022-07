Người dân TP.HCM đổ xô đi du lịch cuối tuần, cao tốc kẹt xe từ sáng đến trưa

Còn tài xế Nguyễn Huy An (30 tuổi) cũng cho biết đang bị "mắc kẹt" trên cao tốc HLD do ùn tắc giao thông. "Tôi nghe CSGT nói có xe chết máy nên mới kẹt dài như vậy. Sáng nay tôi đưa gia đình xuống Vũng Tàu nghỉ mát dịp cuối tuần nhưng phải chịu cảnh kẹt xe kéo dài như thế này, mất 3 tiếng mới ra khỏi được cao tốc", tài xế An mệt mỏi chia sẻ.

Ô tô nối đuôi nhau trên cao tốc HLD. Thông tin thêm về tình hình kẹt xe trên cao tốc HLD, một cán bộ Cục CSGT cho biết nguyên nhân kẹt xe nghiêm trọng do lượng phương tiện lưu thông trên cao tốc tăng đột biến trong buổi sáng, đồng thời có khoảng 2 ô tô chết máy nên giao thông ùn tắc kéo dài.

Cán bộ CSGT cho hay, khi thấy kẹt xe lực lượng chức năng đã túc trực tại khu vực có phương tiện bị sự cố để phân luồng, cố gắng giải toả ùn ứ càng sớm càng tốt để người dân yên tâm.

Cũng trong sáng cùng ngày, khu vực qua cầu Phú Mỹ (hướng từ quận 7 đi TP. Thủ Đức) xảy ra tình trạng kẹt xe do lực lượng chức năng rào chắn một phần đường phục vụ việc thi công sửa chữa khe co giãn tại cầu này.