Người dân tích trữ xăng tại nhà có vi phạm pháp luật không?

Vừa qua, Công an TP Hà Nội ra khuyến cáo người dân không tích trữ xăng dầu, đồng thời không mua xăng dầu vào chai, lọ, can hay các thiết bị không đảm bảo. Theo nhà chức trách, việc tự ý tích trữ xăng dầu tại nhà sẽ tiềm ẩn nguy cơ rất lớn về cháy nổ, mất an toàn PCCC.

Công an thành phố cho biết hành vi tích trữ xăng dầu sẽ bị xử lý theo Nghị định 144/2021/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; phòng, chống bạo lực gia đình.