Người dân than khó mua vàng miếng SJC, một ngân hàng có động thái bất ngờ

Vài ngày sau khi người dân than khó mua vàng miếng SJC, một ngân hàng thương mại công bố mở thêm nhiều điểm giao dịch vàng. Ngày 11-10, BIDV cho biết từ thứ 2 tuần tới (14-10) sẽ đưa vào 3 điểm giao dịch mua bán vàng miếng SJC mới, nâng tổng số điểm bán lên 6, tăng gấp đôi so với trước đó.

Động thái này của BIDV nhằm đáp ứng nhu cầu và tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng. Các điểm bán vàng miếng SJC được mở thêm tại thành phố Hà Nội và TP HCM, trong đó Hà Nội thêm 2 điểm bán và TP HCM thêm 1 điểm bán, tại các phòng giao dịch và chi nhánh ngân hàng này. Theo phương án ổn định thị trường vàng miếng SJC của Ngân hàng Nhà nước, hiện có 4 ngân hàng thương mại gồm Vietcombank, BIDV, Agribank, VietinBank và Công ty vàng SJC sẽ triển khai bán vàng miếng trực tiếp cho người dân. Không ít người dân phản ánh việc mua vàng miếng SJC hiện tại khá khó khăn Tuy nhiên, không ít người dân phản ánh về tình trạng khó mua vàng tại các ngân hàng cũng như tại một số cửa hàng của công ty SJC. Ngoài ra, số lượng điểm mua vàng miếng SJC không nhiều khiến người dân có nhu cầu mua không dễ. Hiện, BIDV và Agribank và công ty SJC triển khai cho khách hàng đăng ký mua vàng miếng SJC qua website, trong khi Vietcombank và VietinBank triển khai cho đăng ký mua vàng miếng qua app (ứng dụng) ngân hàng. Điều kiện để mua vàng miếng online tại các ngân hàng thương mại là khách hàng phải có tài khoản tại ngân hàng đó và số tiền tối thiểu trong tài khoản tại thời điểm đăng ký phải đủ mua 1 lượng vàng miếng SJC. Đặc biệt, mỗi người chỉ được đăng ký mua 1 lượng vàng miếng SJC. Sau khi đáp ứng đủ điều kiện và đăng ký thành công, khách hàng sẽ nhận được một mã xác nhận, thời gian và địa điểm giao dịch. Chiều 11-10, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp niêm yết mua vào 82,5 triệu đồng/lượng, bán ra 84,5 triệu đồng/lượng, ổn định so với hôm qua. Giá vàng nhẫn được các doanh nghiệp giao dịch quanh 81,5 triệu đồng/lượng mua vào, 82,9 triệu đồng/lượng bán ra, ổn định so với buổi sáng.