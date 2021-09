Người dân Texas bắt đầu được mang súng ra đường mà không cần giấy phép

Người dân Texas được mang súng nơi công cộng không cần giấy phép. Ảnh minh họa/ Reuters

Bang Texas của Mỹ mới đây đã thông qua luật xóa bỏ yêu cầu về giấy phép và đào tạo đặc biệt cho người muốn mang vũ khí.

Theo đó, một đạo luật ủng hộ súng mới ở Texas có hiệu lực hôm 1/9 cho phép hầu hết người dân Texas sở hữu hợp pháp một loại súng có thể mang nó công khai nơi công cộng mà không cần xin giấy phép hoặc phải trải qua quá trình đào tạo.

Đạo luật gây tranh cãi có tên "mang theo hiến pháp" là đạo luật mới nhất trong một loạt dự luật ủng hộ súng mà các nhà lập pháp bang đã thông qua trong năm nay giữa bối cảnh các vụ bạo lực súng đạn gia tăng ở Texas và trên toàn quốc. Cụ thể, số liệu cho thấy các vụ bạo lực do súng đạn trong năm nay tăng 50% so với cùng kỳ năm 2019, năm chứng kiến ​​2.100 vụ nổ súng. Số vụ xả súng ở Texas (không bao gồm các vụ tự tử) đã tăng 14% trong năm nay với khoảng 3.200 vụ nổ súng so với cùng kỳ năm 2020.

Liên quan vấn đề này, các nhân viên cảnh sát cho biết, trước đây, để mang vũ khí, phải có giấy phép, trải qua đào tạo, vượt qua kỳ thi viết và kỳ thi về kỹ năng sử dụng vũ khí. Còn trong tình huống người dân được mang súng ra đường mà không cần giấy phép, như vậy, cảnh sát sẽ rất khó nhận ra ý đồ của một người có hung khí trong tay.

Theo họ, để có thể sử dụng vũ khí một cách an toàn, người sử dụng không chỉ phải có kiến thức mà còn phải có trình độ chuyên môn nhất định.