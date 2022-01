Người dân tấp nập đi tảo mộ dịp cuối năm

Sau khi viếng mộ gia tộc và mời người đã khuất về ăn Tết cùng với con cháu thì ông Liêm tin rằng các cụ "sống khôn chết thiêng" sẽ phù hộ, độ trì cho con cháu một năm mới dồi dào sức khỏe, mọi việc như ý, gặp mọi điều may mắn.

Trao đổi với phóng viên, đại đức Thích Trí Thịnh, Phó Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hòa Bình, Trụ trì chùa Kim Sơn Lạc Hồng cho biết, tục tảo mộ đối với người Việt đã có từ rất lâu. Hàng năm khi Tết đến xuân về các gia đình về nơi mộ phần dòng tộc của mình ở quê hoặc ở nơi nào đó có người thân đã được an táng để thực hiện việc này.

"Tại đây con cháu sẽ dọn dẹp, sửa sang lại mộ phần, quét dọn, phát cỏ cây, sơn sửa lại sau thời gian dài không lên thăm. Tục tảo mộ thể hiện tấm lòng hiếu thảo của con cháu khi trở về quê hương hay các nơi an táng sau thời gian dài đi làm ăn hoặc không về được.

Nhân dịp đó, mọi người quây quần, sum họp để thực hiện nghi thức, nghi lễ tảo mộ. Nghi thức đó để mời tổ tiên ông bà, những người đã khuất về với con cháu vui xuân đón Tết, đó là ý nghĩa của ngày đi tảo mộ mà người dân Việt đã có phong tục này rất lâu", đại đức Thích Trí Thịnh chia sẻ.

Năm nay do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, đại đức Thích Trí Thịnh khuyến cáo người dân khi đến nơi công cộng, đông người thực hiện nghiêm quy tắc 5K để đảm bảo an toàn cho bản thân, cộng đồng. Đó cũng là phần việc, trách nhiệm của mỗi người, góp phần đẩy lùi dịch bệnh, khi làm việc đó, bản thân cũng được an lành.