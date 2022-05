Người dân quay về Hà Nội, TP.HCM sau kỳ nghỉ lễ cần lưu ý thông tin này

Phân luồng nút giao Đường tỉnh 353: Nút giao Đường tỉnh 353 → Đường tỉnh 353 → TP. Hải Phòng → Quốc lộ 5 và ngược lại.

Tuyến Đại lộ Thăng Long các phương tiện không lưu thông được, phân luồng như sau: Các phương tiện từ các tỉnh Tây Bắc (Hòa Bình, Sơn La) đi các tỉnh phía Nam, Đông Bắc và ngược lại: Từ Hòa Lạc rẽ phải qua Quốc lộ 21A đi Xuân Mai→ rẽ trái qua Quốc lộ 6→ Quang Trung → Lê Trọng Tấn → Văn Khê → Phúc La- Văn Phú → Cầu Bươu → Phan Trọng Tuệ → Ngọc Hồi → Quốc lộ 1A.

Các phương tiện từ các tỉnh Tây Bắc (Hòa Bình, Sơn La) đi các tỉnh phía Bắc: Đến nút giao Quốc lộ 21A – Đại lộ Thăng Long rẽ trái theo hướng tuyến quy định tại điểm 2 đi các tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Tuyên Quang, Yên Bái, Lào Cai.

Tuyến Quốc lộ 6 các phương tiện không lưu thông được, phân luồng như sau: Các phươngtiện từ các tỉnh Tây Bắc (Hòa Bình, Sơn La) đi các tỉnh phía Nam (Ninh Bình, Thanh Hóa) và ngược lại: Đến nút giao Quốc lộ 6 – Quốc lộ 12B (ngã ba Mãn Đức, huyện Tân Lạc, Hòa Bình) → Quốc lộ 12B đi Ninh Bình, Thanh Hóa.

Các phương tiện từ các tỉnh Tây Bắc (Hòa Bình, Sơn La) đi các tỉnh Đông Bắc (Phú Thọ, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc..) và ngược lại: Đến nút giao Quốc lộ 6 - Quốc lộ 21A (thị trấn Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội) rẽ trái theo hướng tuyến quy định tại điểm 2 đi các tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Tuyên Quang, Yên Bái, Lào Cai…

Hàng nghìn phương tiện nối đuôi nhau trên đường Phạm Văn Đồng (TP.HCM) vào tối 30/4.

TẠI TP.HCM

Lực lượng chức năng cũng đưa ra một số tình huống xảy ra ùn tắc giao thông và biện pháp giải quyết ùn tắc giao thông tại các tuyến cửa ngõ ra, vào thành phố như sau:

Tình huống 1: Tuyến QL13 phía Tây Nguyên ra, vào cửa ngõ TP.HCM các phương tiện không lưu thông được, phân luồng như sau:

Các phương tiện từ các tỉnh phía Tây Nguyên (Bình Phước, Bình Dương) đi các tỉnh miền Tây (Long An, Tiền Giang,..) đi trên tuyến QL13 → rẽ trái ĐT741 (tại ngã tư Sở Sao) → Mỹ Phước, Tân Vạn → Phạm Ngọc Thạch → Huỳnh Văn Cù (hoặc từ QL13 → rẽ phải đường Nguyễn Văn Lộng → rẽ phải vào đường Huỳnh Văn Cù)→ Cầu Phú Cường → rẽ trái vào Hà Duy Phiên → rẽ phải vào Võ Văn Bích → rẽ trái vào Đỗ Văn Dậy → Bà Triệu → rẽ trái vào đường Xuyên Á - rẽ phải vào Quốc lộ 1 → Bình Trị Đông → Tân Tạo → Chợ Đệm → TP.HCM → Trung Lương → Ấp Bắc (TP. Mỹ Tho) hoặc vào QL50 và ngược lại.

Tình huống 2: Tuyến QL1 phía bắc ra, vào cửa ngõ vào TP.HCM các phương tiện không lưu thông được thì tiến hành phân luồng như sau:

Các phương tiện từ các tỉnh phía Bắc (Bình Thuận, Đồng Nai) đi các tỉnh miền Tây (Long An, Tiền Giang...): đến Biên Hòa đi theo tuyến QL1 → công viên 30/4 → đường Nguyễn Ái Quốc → Cầu Hóa An → qua cầu rẽ phải vào đường Bùi Hữu Nghĩa (Tỉnh lộ ĐT16 cũ) → ĐT 747A → ngã ba Tân Ba rẽ vào ĐT747B → ngã tư Miếu Ông Cù → ĐT 743A → ngã tư Sao Quỳ → Đại lộ Bình Dương → ngã năm Phước Kiến → rẽ trái vào đường Huỳnh Văn Cù → Cầu Phú Cường → rẽ trái vào Hà Duy Phiên → rẽ phải vào Võ Văn Bích → Cầu Xáng → Huyện lộ 65B → Thanh Niên → Tỉnh lộ ĐT824 → Tỉnh lộ ĐT9 → đến cầu Đức Hòa → Đường N2 (tại Long Thành) → đến Long An và ngược lại.

Đến thị xã Long Khánh hướng dẫn lên đường cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây → vào TP.HCM.