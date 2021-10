Người dân Quảng Nam thẫn thờ vì hàng tạ thóc ngâm trong nước lũ

Ngày 25/10, Ban chỉ đạo quốc gia về Phòng chống thiên tai cho biết, mưa lũ đã khiến 2 tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi thiệt hại nặng. Đến nay, đã có 1 người chết và 3 người mất tích (Quảng Nam); hơn 162 ha lúa, ngô và 442 ha rau màu bị thiệt hại; 11 tấn lương thực bị ướt. Đặc biệt, mưa lũ khiến 2.811 gia súc, gia cầm bị chết và 152,5 ha thủy sản bị thiệt hại nặng. Ngoài ra, còn có khoảng 2.564m kênh mương bị sạt lở; 3 công trình thủy lợi, 12 công trình nước sạch bị hư hỏng; 28 đập dâng bị bồi lấp gây sạt lở 160m bờ sông (Quảng Ngãi). Tỉnh Quảng Nam và Quảng Ngãi đã tổ chức sơ tán 2.149 hộ/7.076 khẩu ở các khu vực bị ngập sâu và vùng có nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn. Theo Trung tâm dự báo Khí tượng và Thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hoạt động của đới gió Đông trên cao hoạt động yếu dần nên ngày và đêm nay (25/10) ở Quảng Nam, Quảng Ngãi tiếp tục có mưa, mưa vừa, cục bộ có mưa to; khu vực từ Bình Định đến Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.