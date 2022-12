Người đàn ông vắt vẻo trên cột cờ livestream, chuẩn bị tự sát

Theo thông tin từ Lao Động, sáng 6/12, trên địa bàn TP. Đà Nẵng bỗng xuất hiện một người đàn ông leo lên gần tới đỉnh cột cờ ở quảng trường trung tâm, treo mình trên không trung, khiến cơ quan chức năng phải huy động lực lượng giải cứu.

Người này chuẩn bị các công cụ hỗ trợ an toàn và leo lên cột cờ giữa quảng trường trung tâm, trước tượng đài 2/9, thuộc phường Hòa Cường, quận Hải Châu, Đà Nẵng.

Sau khi treo người yên vị trên gần đỉnh cột cờ, người này đăng 12 đoạn video livestream trên mạng xã hội, tự giới thiệu mình là Trần Cao Vân, từng 2 lần đốt xe ô tô cá nhân ngay trên đường.