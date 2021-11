Người đàn ông tử vong trong ghế lái chiếc ô tô đậu ở sân bệnh viện

Your browser does not support the audio element.

Tối 18/11, một lãnh đạo Bệnh viện Chấn thương - Chỉnh hình Nghệ An cho biết, phía đơn vị này vừa phát hiện một nam thanh niên tử vong trên chiếc xe bán tải đậu ở sân bệnh viện từ một ngày trước.