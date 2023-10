Người đàn ông tử vong khi leo Tà Chì Nhù: Bác sĩ cảnh báo

- Cường giao cảm gây co mạch dẫn tới co thắt mạch não dẫn tới tăng huyết áp gây đột quỵ não (nhồi máu não hoặc xuất huyết não), co thắt mạch vành tim dẫn tới thiếu máu cơ tim gây nhồi máu cơ tim. Tình trạng này cũng dẫn đến thiếu oxy tổ chức tim và não.

- Hạ đường huyết do mất năng lượng quá nhiều, không được bù kịp, thiếu đường cho tổ chức hoạt động, đặc biệt thiếu đường cung cấp cho não và tim gây ra tình trạng choáng và đột quỵ não.

- Nếu bệnh nhân mắc phổi mạn tính, có thể kích hoạch cơn co thắt phế quản, hen phế quản cấp, dẫn tới hệ hô hấp không kịp thu nạp oxy, gây thiếu oxy tổ chức

- Gây quá tải, trường hợp nặng dẫn đến chấn thương cơ - xương - khớp, đặc biệt khớp cổ chân, khớp gối, khớp háng, thắt lưng…, làm cho hệ thống vận động quá tải. Tình trạng này không gây chết người nhưng gây tổn thương hệ vận động.