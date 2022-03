Người đàn ông rút súng trong cuộc mua bán đất có phải là luật sư?

Trong clip lưu truyền trên mạng xã hội, một người đàn ông có hành vi rút súng, lên đạn, xung quanh đó có nhiều người đang tranh cãi. Vụ việc khiến bà Trần Thị Thanh H. (trú thị xã Thái Hòa, Nghệ An) bị giật và xé rách giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Người đàn ông cầm súng trong clip được xác định là ông H.V.N. (trú tại thị xã Thái Hòa). Thượng tá Trần Ngọc Tuấn - Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Nghệ An cho biết, theo xác minh ban đầu, khẩu súng mà ông N. cầm trong clip là súng bắn đạn cao su, có giấy phép sử dụng được cấp cho văn phòng nơi ông N. công tác và hiện đã bị công an tịch thu.

"Tuy nhiên việc ông N. có được phép sử dụng súng công cụ hỗ trợ hay không và sử dụng với mục đích, động cơ gì hiện chúng tôi đang làm rõ và sẽ có thông tin cụ thể. Tuy nhiên hiện ông N. là F0, đang điều trị nên cơ quan công an chưa làm việc được", Thượng tá Trần Ngọc Tuấn cho hay.