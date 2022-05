Người đàn ông phát hiện ung thư tinh hoàn di căn sau nửa tháng đau vùng bẹn

Nam bệnh nhân tiền sử khoẻ mạnh, đã lập gia đình và có 3 con. Kể với bác sĩ Khoa Nam học và Y học giới tính, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, anh cho biết, từ nhỏ biết mình ẩn tinh hoàn bên trái.



Tuy nhiên, vì ngại ngần và chủ quan, anh chưa một lần đi khám nam khoa.



Hai tuần nay, anh bỗng thấy đau tức, nổi khối cứng vùng bẹn trái, khối tăng dần kích thước nên vội vàng đi kiểm tra.



Bác sĩ phát hiện bệnh nhân khuyết một bên tinh hoàn trái, sờ thấy một khối cứng chắc, ấn đau tức vùng bẹn trái. Các xét nghiệm, hình ảnh chụp cộng hưởng từ cho thấy, vị trí khối sưng vùng bẹn trái chính là tinh hoàn đã ung thư hoá.



Khối u đã di căn tới nhiều vị trí vùng chậu và ổ bụng. Chỉ định phẫu thuật cắt u tinh hoàn được đưa ra. Bệnh nhân đồng thời được nạo vét hạch và có thể phối hợp điều trị hóa chất sau đó.

Phẫu thuật tinh hoàn cho bệnh nhân tại Trung tâm Nam học, Bệnh viện Việt Đức.

Theo các bác sĩ, ẩn tinh hoàn là bệnh lý bẩm sinh, do tinh hoàn không di chuyển xuống vị trí bình thường tại bìu mà nằm bất thường ở nhiều vị trí khác như ống bẹn, đùi, trước xương mu, trong ổ bụng, trước bàng quang….



Đây là bệnh lý phổ biến ở bé trai với tỷ lệ 3- 5% ở trẻ đủ tháng, 30 - 45% ở trẻ sinh non.



Một số nguyên nhân có thể dẫn tới bệnh lý ẩn tinh hoàn như: Rối loạn nội tiết tố, bất thường di truyền, bất thường cấu trúc giải phẫu, sinh non, thiếu cân…



Tinh hoàn ẩn nếu không được can thiệp phẫu thuật hạ xuống bìu sớm trước 18 tháng tuổi có thể để lại nhiều hậu quả nghiêm trọng như: Teo tinh hoàn, xoắn tinh hoàn, chấn thương tinh hoàn.



Bệnh lý này cũng ảnh hưởng tới tâm lý mặc cảm, tự ti và đặc biệt nguy hiểm khi tinh hoàn ẩn có nguy cơ tiến triển thành ung thư cao gấp 10 lần người bình thường (tinh hoàn nằm trong bìu).



Theo các bác sĩ Bệnh viện Việt Đức, nếu bệnh nhân chỉ bị ẩn tinh hoàn một bên thì vẫn có khả năng có con. Tuy nhiên, những bệnh nhân này vẫn có nhiều rủi ro do có nguy cơ bị ung thư bên tinh hoàn ẩn và nhiều nguy cơ khác.



Tại Trung tâm Nam học Bệnh viện Việt Đức, các bác sĩ từng gặp nhiều trường hợp bệnh nhân có tinh hoàn ẩn một bên, tinh hoàn còn lại nằm trong bìu nhưng chẳng may bị xoắn hoặc chấn thương nên phải cắt tinh hoàn. Như vậy, nguy cơ vô sinh đối với bệnh nhân này vẫn rất lớn.



Với nam giới, ung thư tinh hoàn vốn được xem là bệnh ít gặp, chỉ chiếm khoảng 1% tổng số các loại ung thư ở đàn ông.



Mắc ung thư tinh hoàn, bệnh nhân thường có các triệu chứng như sờ thấy một khối cứng, đặc trong bìu, không đau. Các triệu chứng khác có thể gặp như: đau tinh hoàn, vú to lên, đau lưng, đau hông khi ung thư đã di căn đến các cơ quan khác.



Tinh hoàn ẩn là nguyên nhân chính dẫn đến ung thư tinh hoàn, chiếm tỉ lệ 80-85%, còn lại do tiền sử quai bị, tràn dịch màng tinh hoàn, thoát vị bẹn...



Nếu được phát hiện và chữa trị kịp thời, ung thư tinh hoàn có tỉ lệ chữa khỏi rất cao, tỉ lệ sống sau 5 năm có thể lên tới 95%.



Các bác sĩ cảnh báo, nhiều người dân vẫn cho rằng những khối u ác tính tinh hoàn thường gặp ở lứa tuổi trung niên trong khi thực tế, độ tuổi hay gặp nhất là nam giới từ 15-35 tuổi.



Một thống kê của Khoa Nam học, Bệnh viện Bình Dân, chỉ trong 2 năm 2017-2018 đã có gần 140 ca ung thư tinh hoàn, hầu hết đều còn rất trẻ.