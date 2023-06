Người đàn ông ở Lai Châu đâm vợ tử vong do nghi vợ ngoại tình

Sau khi nhận được tin báo của người dân, lực lượng công an huyện Mường Tè đã phối hợp với công an xã Can Hồ triển khai lực lượng vây bắt đối tượng. Đến khoảng 20h45' cùng ngày, lực lượng chức năng địa phương đã bắt được Mùa A Sàng, khi đối tượng đang lẩn trốn tại lán nương của người dân.