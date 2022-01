Người đàn ông ở Hà Nội 2 năm mất việc vì Covid: Ngủ gầm cầu, tắm công viên

Your browser does not support the audio element.

Sống ở Hà Nội 17 năm, nhưng ông Nguyễn Duy Tiến (60 tuổi, quê Bình Lục, Hà Nam) đã mất việc từ 2 năm nay do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Trước đây, ông Tiến từng làm cai xây dựng tại chợ Đồng Tâm, khi chợ chuyển đi thì ông mất nghiệp.

Hai năm qua bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, cộng thêm tuổi già, ông Tiến không kiếm được việc làm để tự nuôi sống bản thân. Cũng từ đó, ông lang bạt khắp nơi, nay đây mai đó, sống cảnh màn trời chiếu đất.

Không biết làm ruộng, nên về quê cũng không có gì làm nuôi sống bản thân, người đàn ông 60 tuổi đành lấy gầm cầu vượt Giải Phóng làm nhà, lưng tựa vỉa hè là thành giường. Người dân xung quanh thấy thương cảm giúp ông tấm chăn, mảnh đệm để vượt qua cái lạnh mùa đông.