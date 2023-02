Người đàn ông nuôi cả đàn ngỗng chỉ để may áo khoác tặng vợ

Video quay quá trình nuôi ngỗng, may áo tặng vợ của anh Trần vừa được đăng lên mạng xã hội đã thu hút 2 triệu lượt xem. Mọi khâu từ nuôi ngỗng, giết thịt, vặt lông đến may áo đều do anh làm. Người đàn ông chia sẻ, anh muốn tự tay may tặng áo khoác cho vợ vì lo cô chịu rét. Sau khi thu hoạch lông ngỗng và phân loại, anh dành một tuần tỉ mỉ chọn ra những chùm lông tơ mềm mịn, chất lượng nhất mới nhồi vào áo.

Anh Trần tỉ mỉ nhồi lông ngỗng vào áo khoác.