Người đàn ông nhảy từ tầng 19 chung cư ở Bình Dương

Chiều tối 15/2, trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo công an TP Dĩ An (Bình Dương), cho biết, vào khoảng 12h20 ngày 15/2, người dân tại chung cư ở khu phố Thống Nhất 1, phường Dĩ An, TP Dĩ An phát hiện một thanh niên rơi tự do từ chung cư xuống đất, tử vong tại chỗ.