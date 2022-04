Người đàn ông nặng nhất thế giới, 40 năm sau khi qua đời vẫn chưa ai 'xô đổ' kỷ lục này

Jon Brower Minnoch sinh sống ở Mỹ là người nắm giữ kỷ lục người nặng nhất thế giới từ trước đến nay, 40 năm sau khi ông qua đời vẫn chưa ai xô đổ kỷ lục của ông.

Người đàn ông nặng nhất thế giới, 40 năm sau khi ông qua đời vẫn chưa ai 'xô đổ' kỷ lục này

Ngay từ khi còn nhỏ, Jon Brower Minnoch đã có cơ thể to lớn, kích thước luôn vượt trội so với bạn bè cùng trang lứa. Theo các bác sĩ, Jon Brower Minnoch mắc béo phì từ nhỏ, cho đến khi qua đời vào năm 1983 ở tuổi 41 cơ thể Jon vẫn rất to béo hơn bình thường.