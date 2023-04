Người đàn ông mất 15 tỉ đồng sau khi nghe cuộc gọi của cán bộ công an rởm

Công an cảnh báo lừa đảo Deepfake, xác nhận khuôn mặt, mở tài khoản ngân hàng. Ảnh: Công an cung cấp

Mất 15 tỉ đồng sau các cuộc gọi video call

Trước đó, sáng 17.4, ông L. nhận cuộc gọi, đầu dây bên kia tự xưng là cán bộ công an và nói ông L. dính tới đường dây tội phạm và công an đã lệnh bắt giam ông. Ông L. thắc mắc thì cán bộ công an liền gọi video call để nói chuyện. Qua video call, người tự xưng cán bộ công an cho ông L. xem lệnh bắt giam mình khiến ông L. rất hoảng sợ.