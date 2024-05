Người đàn ông mặc trang phục giống nhà sư, đập vỡ kính ô tô ở Bình Dương

Chiều 27/5, trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo Công an TP Dĩ An (Bình Dương), cho biết công an địa phương đang làm việc với người đàn ông mặc trang phục giống nhà sư, đập vỡ kính chắn gió xe tải.