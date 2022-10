Người đàn ông làm rung chuyển Twitter

Nhưng bởi vì không được chấp thuận nên chính những lo ngại này sau đó đã trở thành thông tin gây chấn động thế giới, tiết lộ sự thật đen tối đằng sau Twitter và trở thành lý do hoàn hảo để Elon Musk rút khỏi thương vụ tỷ USD. Tuy nhiên, màn tố cáo của Zatko cũng khiến ông phải điều trần trước quốc hội Mỹ, đẩy sự nghiệp và gia đình của ông vào hoàn cảnh ngặt nghèo.

Khi bắt đầu công việc tại Twitter năm 2020, Peiter Zatko, cựu Giám đốc an ninh, không khỏi sửng sốt trước khả năng bảo mật lỏng lẻo tại mạng xã hội này. Mặc dù sở hữu hàng trăm triệu người dùng, tiêu chuẩn bảo mật của Twitter tụt hậu đằng sau thế giới đến hàng chục năm.

Những bất mãn khi còn làm việc ở Twitter

Nhớ lại khoảng thời gian làm việc cho Twitter, Zatko cho biết ông được mời về vào tháng 11/2020 để nâng cấp an ninh mạng và bảo mật của mạng xã hội và làm việc trực tiếp với CEO Jack Dorsey. Khi mới vào làm, Zatko cho rằng đây là quyết định đúng đắn.

Nhưng không lâu sau đó, Zatko nhận ra rằng việc thay đổi hệ thống an ninh của Twitter rất cam go. Ông cho biết mạng xã hội tồn đọng rất nhiều vấn đề liên quan đến cấu trúc nội bộ và định hướng sai lệch. Điều này khiến Twitter không thể bảo vệ người dùng, bị thao túng bởi các thế lực ngoại quốc và thiếu cơ sở hạ tầng an ninh.